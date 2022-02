Covid, 1589 casi e 4 morti in Calabria: contagi in calo nel Vibonese

Sono 1.589 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 9.462 tamponi (ieri i casi erano stati 1.491). Tasso di positività al 16,79%, +636 le persone guarite. In un giorno registrati 4 decessi, 3 a Cosenza e 1 a Reggio. Calo dei positivi a Vibo, oggi +33, ieri 187. I nuovi casi così distribuiti: Catanzaro +12, Cosenza +166, Crotone +243, Reggio Calabria +1022, Vibo Valentia +33, Altra regione +5. –18 i ricoveri nei reparti ordinari.

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2200454 (+9.462). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 202216 (+1.589) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 5883 (75 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5800 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21562 (21344 guariti, 218 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11495 (121 in reparto, 6 in terapia intensiva, 11368 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33324 (32454 guariti, 870 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3065 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3037 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17365 (17189 guariti, 176 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 14642 (87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 14546 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68763 (68151 guariti, 612 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13423 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13406 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10916 (10767 guariti, 149 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio”. L’Asp di Crotone comunica: “Dei 245 casi confermati in data odierna 2 sono stati attribuiti al setting “Altro/Fuori regione”.