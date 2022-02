Covid Calabria: calano i contagi ma ancora tanti morti. Il dato nel Vibonese

Tornano a scendere i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, ma il numero dei decessi resta molto alto. Questo nel dettaglio quanto riportato nel bollettino quotidiano della Regione nel quale si apprende che sono 1.656 i nuovi positivi a fronte di 9.598 tamponi effettuati, con una percentuale di positività del 17,25%. Cala, comunque, la pressione sugli ospedali. Sono, infatti, 24 in meno i pazienti ricoverati in area medica rispetto a ieri, mentre -1 in terapia intensiva. Questo nello specifico il dato dei nuovi positivi nelle singole province: 146 Catanzaro, 174 Cosenza, 914 Reggio Calabria, 160 Crotone, 260 Vibo Valentia, 2 altre Regioni o Stati esteri. [Continua in basso]

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.234.612 (+9.598). In particolare, le persone risultate positive al Coronavirus sono 208.430 (+1.656) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:



Catanzaro: 65 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.493 in isolamento domiciliare; 22.237 guariti, 222 deceduti.



Cosenza: 115 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11.299 in isolamento domiciliare; 32.871 guariti, 879 deceduti.



Crotone: 25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.088 in isolamento domiciliare; 17.957 guariti, 179 deceduti.



Reggio Calabria: 95 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13.546 in isolamento domiciliare; 72.665 guariti, 624 deceduti.



Vibo Valentia: 15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.094 in isolamento domiciliare; 13.001 guariti, 150 deceduti.



L’Asp di Catanzaro comunica 148 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.