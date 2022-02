Emergenza Covid-19, vaccino Novavax: in arrivo le dosi per il Vibonese

Sono 31.800 le dosi di vaccini Novavax che verranno consegnate in Calabria dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, Sda nelle strutture sanitarie e ospedaliere territoriali che si occupano della vaccinazione. Lo rende noto Poste Italiane. Le dosi saranno così ripartite territorialmente: 11.500 a Castrovillari, 2.700 arriveranno a Crotone, 6.000 a Lamezia Terme, 2.700 a Vibo Valentia e 8.900 saranno destinate a Melito Porto Salvo. La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in questa occasione in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano. La prenotazione per la vaccinazione si può effettuare collegandosi direttamente alla piattaforma aziendale, raggiungibile all’indirizzo web https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, inserendo il proprio nome, cognome e codice fiscale. Inoltre, si può richiedere la vaccinazione ai portalettere di Poste Italiane in servizio in tutti i comuni della Calabria o, semplicemente, recandosi in uno dei tanti sportelli automatici Atm di Poste, presenti sull’intero territorio muniti di tessera sanitaria.