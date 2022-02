Vaccino Novavax, domani al via in Calabria le somministrazioni: ecco dove

Al momento sono stati individuati 5 punti vaccinali, lo fa sapere la Protezione civile regionale in una nota: «Può essere somministrato agli over 18 che devono effettuare ancora la prima dose»

Le dosi di vaccino Novavax sono giunte in Calabria nella giornata di domenica 27 febbraio, e verranno somministrate a partire da domani, martedì 1 marzo. Lo fa sapere attraverso una nota la Protezione civile regionale, indicando gli hub che avranno in dotazione il nuovo siero anti Covid. [Continua in basso]

I centri vaccinali

Al momento sono stati individuati 5 punti vaccinali, 1 per ogni provincia: Catanzaro (Hub Ente Fiera “Magna Graecia), Cosenza (Palazzetto delle Associazioni viale degli Stadi), Crotone (Croce Rossa via Saffo), Reggio Calabria (Palazzo Campanella-Polo Nord) e Vibo Valentia (Vibo Center). Si potrà accedere ai punti vaccinali in modalità open, indicando la volontà di ricevere il Novavax. Per sapere gli orari dei punti vaccinali basta consultare il seguent link

La nota

«Successivamente, e con l’arrivo di maggiori dosi, potranno essere coinvolti anche altri punti vaccinali, già attivi, per coprire maggiormente il territorio», si legge nella nota. «Si ricorda che – continua la protezione civile -, in base alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero della Salute, questo tipo di vaccino può essere somministrato agli over 18 che devono effettuare ancora la prima dose. E’ previsto un ciclo di due dosi da inoculare a distanza di 21 giorni l’una dall’altra».