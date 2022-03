Il Covid miete ancora vittime nel Vibonese: due morti in un giorno. In Calabria 1.566 casi

Il Covid torna ad uccidere in provincia di Vibo Valentia. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, si sono registrati due morti: sale così a 153 il bilancio delle vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino regionale di oggi che conta in tutto 6 morti e 1.566 casi positivi. I tamponi effettuati sono stati 10.057, con un tasso di positività pari al 15,57%. Buone notizie sul fronte guarigioni (+2.249) e ricoveri (-7 in area medica). [Continua in basso]

Covid Calabria, i contagi e i morti

I contagi di oggi sono così suddivisi: 53 a Catanzaro, 538 a Cosenza, 159 a Crotone, 772 a Reggio Calabria, 36 a Vibo Valentia, 8 da altra regione.

I morti sono relativi 2 a Vibo, 2 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 1 a Reggio.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4.378 (54 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.319 in isolamento domiciliare); 24.208 guariti, 228 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 12.932 (96 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.832 in isolamento domiciliare); 33.913 guariti, 898 deceduti.

– Crotone: casi attivi 3.236 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.209 in isolamento domiciliare); 18.910 guariti, 184 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 12.766 (90 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.668 in isolamento domiciliare); 78.895 guariti, 631 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 12.624 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.615 in isolamento domiciliare); 13.590 guariti, 153 deceduti.

L’Asp di Cosenza comunica: «Oggi si registrano 543 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 542 unità anziché di 543 unità in quanto un paziente è stato trasferito dalla T.I. AO CS alla T.I. AOMD. Inoltre comunica 4 nuovi casi nel setting fuori regione». L’Asp di Catanzaro comunica 57 nuovi soggetti positivi di cui 4 nel setting fuori regione.