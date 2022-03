Dinami senza medici di base, il sindaco assicura: «In settimana arriva il sostituto»

Sembra essere vicina ad una soluzione l’assenza di medici di base che tanta preoccupazione aveva creato tra la popolazione di Dinami. Il contemporaneo pensionamento di due dottori – uno dei quali è anche sindaco del paese – ha creato un vero e proprio vuoto, che però a breve dovrebbe essere colmato. A darne conto è lo stesso primo cittadino, Gregorio Ciccone, dopo la lettera che aveva inviato ai vertici dell’Asp di Vibo Valentia.

Nelle scorse ore Ciccone ha informato la cittadinanza di «aver avuto comunicazione e assicurazione da parte dell’Asp che in questa settimana verrà nominato il medico sostituto di medicina generale per assicurare il servizio presso il nostro Comune. Tutto ciò è stato possibile, e solo dopo soli 4 giorni di carenza, grazie al lavoro attento e costante dell’amministrazione e al lavoro discreto e silenzioso di alcuni professionisti del posto i cui nomi verranno resi noti a momento opportuno. Appena nominato il medico, saranno date comunicazioni e informazioni di cosa e come fare per l’assistenza. Bando alle chiacchiere e ai millantatori», conclude il sindaco dopo le polemiche che lo hanno investito per essersi – secondo diversi suoi concittadini – mosso in ritardo pur sapendo di dover andare in pensione lui stesso.