Covid, in Calabria 1.838 nuovi contagi: nel Vibonese una nuova vittima

Ancora una vittima del Covid nel Vibonese, nello spazio di pochi giorni. I morti in provincia salgono così a 156 da inizio pandemia. Lo riporta il bollettino odierno della Regione. In Calabria sono 1.838 i nuovi casi positivi al Covid, a fronte di 9.739 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 18,87%. Vi sono anche 786 guarigioni e 2 morti (uno a Vibo e uno a Reggio). Per quanto riguarda i ricoveri: +1 in area medica, mentre la situazione resta invariata in terapia intensiva. [Continua in basso]

Covid Calabria, i nuovi contagi

I nuovi casi sono così suddivisi: 277 a Catanzaro, 712 a Cosenza, 37 a Crotone, 768 a Reggio Calabria, 36 a Vibo Valentia e 8 da altra regione.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4824 (62 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4755 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26493 (26255 guariti, 238 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 18623 (92 in reparto, 2 in terapia intensiva, 18529 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36960 (36029 guariti, 931 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3969 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3940 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20646 (20457 guariti, 189 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10401 (123 in reparto, 6 in terapia intensiva, 10272 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90033 (89379 guariti, 654 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13429 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13422 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15326 (15170 guariti, 156 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: «Oggi 279 positivi di cui 2 fuori regione». L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 6 nuovi casi a domicilio.