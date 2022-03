All’ospedale di Nicotera istituito il Centro per lo studio e la cura dell’osteoporosi

Nuovo servizio dopo la riattivazione degli ambulatori di cardiologia, dermatologia e ortopedia. Il sindaco: «Importante passo avanti per la sanità del nostro territorio»

Nasce, all’interno del presidio ospedaliero di Nicotera, il Centro per lo studio e la cura dell’osteoporosi. Una nuova attività che arriva dopo la riattivazione degli ambulatori di cardiologia, dermatologia e ortopedia e che si inserisce nel quadro dell’azione di rilancio della struttura nicoterese, grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e l’Asp d Vibo Valentia. [Continua in basso]

«Grazie alla caparbietà dell’amministrazione comunale – ha annunciato il sindaco Giuseppe Marasco – ed alla sensibilità dimostrata dal management aziendale della stessa Asp, nelle persone del commissario Giuliano e del direttore del Distretto Bava, nell’accogliere le nostre legittime richieste di maggiori servizi per la macroarea nicoterese, presso il poliambulatorio dell’ospedale di Nicotera è stato istituito, da alcuni giorni, il centro per lo studio e la cura dell’osteoporosi. Il centro sarà diretto dall’ortopedico Topa, in sinergia con vari specialisti: radiologo Manfrida, l’endocrinologo Crispino e il reumatologo Landolina».

Per usufruire del servizio, basterà prenotare una visita ortopedica presso il presidio ospedaliero cittadino. «È un altro importante passo avanti – conclude Marasco – nella nostra più vasta azione volta a ridare dignità alla sanità del territorio nicoterese e del suo comprensorio. Un’azione che continuerà».