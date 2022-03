Covid Calabria, 2979 contagi e un morto: casi stabili nel Vibonese

Contagi in lieve calo in Calabria dove oggi si registrano 2.979 casi Covid, 1 decesso (Crotone), 1 ricovero nei reparti ordinari Covid, 2 in terapia intensiva (ieri 11 morti, 3.452 contagi). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.590, i tamponi 14.151. Gli ultimi contagi sono così divisi: Catanzaro 400, Cosenza 932, Crotone 325, Reggio Calabria 1034, Vibo 265 (ieri 276) Altra regione 23. Tasso di positività al 21,05%. [Continua in basso]

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.583.375 (+14.151). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 280.084 (+2.979) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro : casi attivi 6.190 (69 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.111 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.301 (30.055 guariti, 246 deceduti).

: casi attivi 6.190 (69 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.111 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.301 (30.055 guariti, 246 deceduti). Cosenza: casi attivi 28.560 (132 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28.428 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.513 (37.548 guariti, 965 deceduti).

casi attivi 28.560 (132 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28.428 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.513 (37.548 guariti, 965 deceduti). Crotone: casi attivi 5.259 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.662 (23.466 guariti, 196 deceduti).

casi attivi 5.259 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.662 (23.466 guariti, 196 deceduti). Reggio Calabria : casi attivi 14.469 (129 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14.335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 98.808 (98.127 guariti, 681 deceduti).

: casi attivi 14.469 (129 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14.335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 98.808 (98.127 guariti, 681 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 15.772 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.755 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.455 (16.297 guariti, 158 deceduti). [Continua in basso]

L’Asp di Catanzaro comunica 403 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 940 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. L’Asp di Crotone comunica di aver inserito in data odierna 12 soggetti nel setting fuori regione precedentemente inseriti nella provincia.