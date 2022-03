Covid: in Calabria 2.829 nuovi contagi e 6 decessi, i dati nel Vibonese

Casi Covid stabili in Calabria dove oggi si registrano 2.829 contagi e 6 decessi (2 Cosenza e 4 a Reggio Calabria). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 13.516, +2 i ricoveri in terapia intensiva, -7 nei reparti ordinari. Ben 2.038 le persone guarite e tasso di positività al 20,93%. Gli ultimi casi sono così distribuiti: Catanzaro +304, Cosenza +890, Crotone +322, Reggio Calabria 1118, Vibo Valentia +175, Altra regione +20. Ieri i contagi erano stati 2.979 a fronte di 14.151 test.

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2596891 (+13.516). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 282913 (+2.829) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 6236 (72 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6153 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30559 (30313 guariti, 246 deceduti).

Cosenza: casi attivi 29386 (127 in reparto, 1 in terapia intensiva, 29258 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38577 (37610 guariti, 967 deceduti).

Crotone: casi attivi 4889 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4861 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24354 (24158 guariti, 196 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 14610 (124 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 99785 (99100 guariti, 685 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 15894 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15877 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16508 (16350 guariti, 158 deceduti).

Le comunicazioni dalle Asp

L’Asp di Reggio Calabria comunica 3 soggetti positivi fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica:” Nel setting fuori regione si registrano 15 nuovi casi a domicilio”.

L’Asp di Vibo Valentia comunica 2 soggetti positivi nel setting fuori regione.