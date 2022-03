Covid, in Calabria 2.851 nuovi contagi e 11 morti: i dati del Vibonese

Resta alto il numero dei contagi in Calabria, dove oggi si registrano 2.851 casi Covid – a fronte di 13.067 tamponi eseguiti e con un tasso di positività al 21,82%. Nelle ultime 24 ore anche 11 morti: 1 Catanzaro, 3 Cosenza, 2 Crotone, 5 Reggio Calabria. Ben 2.234 i guariti, un ricovero in più nei reparti ordinari, più tre in terapia intensiva. I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +353, Cosenza +906, Crotone +298, Reggio Calabria +981, Vibo Valentia +302, altra regione +11. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

Catanzaro: casi attivi 6251 (81 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6157 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32005 (31756 guariti, 249 deceduti).

Cosenza: casi attivi 32468 (140 in reparto, 5 in terapia intensiva, 32323 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38885 (37904 guariti, 981 deceduti).

Crotone: casi attivi 5024 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5001 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25377 (25177 guariti, 200 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 14082 (115 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13962 in isolamento domiciliare); casi chiusi 104042 (103347 guariti, 695 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 16451 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16431 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16909 (16750 guariti, 159 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio e 1 in T.I. L’Asp di Crotone comunica che nel setting fuori regione si registra 1 soggetto positivo a domicilio.