Covid: altri 1692 positivi al virus e 10 vittime in Calabria, i dati nel Vibonese

Continua a scendere il numero contagi in Calabria di Covid-19, ma non quello dei morti. Nella giornata di ieri, così come riportato nel bollettino quotidiano della Regione sono 1692 i nuovi positivi, a fronte di 9426 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 17,95%. Alto invece il numero dei decessi, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 10 vittime. Prosegue anche il calo dei ricoveri sia in area medica che nelle terapie intensive. [Continua in basso]

Il bollettino

Questi i numeri dei nuovi positivi nelle singole province: 412 Catanzaro, 593 Cosenza, 605 Reggio Calabria, 18 Crotone, 55 Vibo Valentia, 9 altre Regioni o Stati esteri. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2691296 (+9.426). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 303245 (+1.692) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

I dati per ogni provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 79 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7126 in isolamento domiciliare; 32742 guariti, 254 deceduti.

– Cosenza: 123 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35233 in isolamento domiciliare; 38108 guariti, 992 deceduti.

– Crotone: 22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5062 in isolamento domiciliare; 25728 guariti, 203 deceduti.

– Reggio Calabria: 108 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12842 in isolamento domiciliare; 107708 guariti, 707 deceduti.

– Vibo Valentia: 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16691 in isolamento domiciliare; 160 deceduti.

L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio.