Ospedale di Serra San Bruno, arriva il medico e riparte la Radiologia

È ripartito oggi il servizio di Radiologia all’ospedale di Serra San Bruno. Ad annunciarlo il sindaco, Alfredo Barillari, che informa circa l’arrivo di un nuovo medico. Il reparto infatti era fermo a causa della mancanza di personale: i sindaci del territorio nei giorni scorsi avevano fatto sentire la propria voce, parlando di centinaia di referti fermi, e il tema era stato discusso – insieme a tutte le altre carenze del nosocomio – nella Conferenza dei sindaci.

«Sono stato in ospedale a dare il benvenuto al dottor Bernardo Bertucci, in servizio a Germaneto, originario di Simbario. Il padre, negli anni Ottanta, contribuì ad aprire il reparto di Radiologia a Serra. Il ripristino di questo servizio è fondamentale sia per i referti degli utenti esterni sia per i pazienti interni. Anche questa azione rientra nelle linee condivise durante l’incontro con il commissario Asp Giuliano e il consigliere Comito svolto a inizio febbraio con i medici del “San Bruno”», ha detto il primo cittadino Barillari, che aggiunge: «L’attenzione e l’impegno sulla sanità deve restare alto, a tal riguardo convocherò i 19 sindaci dell’ambito territoriale di Serra per continuare il confronto sulla sanità territoriale».

LEGGI ANCHE: Ospedale di Serra, Medicina interna: attivati tre nuovi posti posti letto