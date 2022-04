Covid Calabria, nel bollettino 2.342 casi e 8 morti: una vittima nel Vibonese

Sono 2.342 i nuovi casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria. I morti sono stati 8 di cui + Cosenza, 2 Crotone, 4 Reggio Calabria e 1 a Vibo. +2.090 i guariti, -17 i ricoveri nei reparti ordinari, +1 in terapia intensiva. Tasso di positività al 20,17%. I nuovi positivi sono distinti così: Catanzaro +482, Cosenza +693, Crotone +238, Reggio Calabria +767, Vibo Valentia +157, Altra regione +5. Ieri a Vibo i casi sono stati 360, in Calabria 3.641. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.727.008 (+11.611). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 311.225 (+2.342) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: