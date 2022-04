Covid Calabria, calano i ricoveri: 2.002 nuovi casi e 3 decessi. Il dato nel Vibonese

Sono 2.002 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria (ieri furono 2.869). È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 3 decessi e 1.328 guariti. Effettuati nelle ultime 24 ore 9.492 tamponi tasso di positività al 21.09% (ieri al 21,42%). Calano i ricoveri nei reparti (-14) e in Rianimazione (-2). I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +533, Cosenza +513, Crotone +177, Reggio Calabria +563, Vibo Valentia +209, altra Regione o Stato Estero +7. [Continua in basso]

Il bollettino

Catanzaro: casi attivi 7.243 (83 in reparto, 9 in terapia intensiva, 7.151 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.961 (37.693 guariti, 268 deceduti).

Cosenza: casi attivi 40.276 (108 in reparto, 4 in terapia intensiva, 40.164 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.429 (39.405 guariti, 1.024 deceduti) .

Crotone: casi attivi 4.456 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.441 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.906 (28.695 guariti, 211 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 13.170 (103 in reparto, 2 in terapia intensiva, 13.065 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114.853 (114.125 guariti, 728 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 18.040 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.020 in isolamento domiciliare);casi chiusi 18.166 (18.002 guariti, 164 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L’ASP di Catanzaro comunica 534 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 519 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.

Articoli correlati