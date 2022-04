Covid, nella provincia di Vibo Valentia scende l’incremento dei nuovi casi

Il Vibonese non figura più tra i territori che contano più di mille casi ogni 100mila abitanti, con una diminuzione del 24,5% rispetto la scorsa settimana. In Calabria ricoveri sopra la media nazionale: ecco tutti i dati del monitoraggio Gimbe

Scende l’incremento dei nuovi casi positivi al Covid nella provincia di Vibo Valentia. Se, infatti, una settimana fa figurava tra le 21 province con incidenza superiore a mille casi su centomila abitanti, oggi non è più così. Vibo ha un’incidenza di 817 casi su 100mila abitanti (-24,5%), e le province con valori sopra mille sono solo sette: Avellino (1.153), Teramo (1.108), Ascoli Piceno (1.108), Chieti (1.052), Bari (1.028), Massa Carrara (1.012) e Catanzaro (1.002). Lo riporta il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. [Continua in basso]

In generale in Calabria, nella settimana 6-12 aprile si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4385) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17,9%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (32%) e in terapia intensiva (8,6%) occupati da pazienti Covid-19.

A livello di copertura vaccinale, secondo il report, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 80,8% (media Italia 84,1%) a cui aggiungere un ulteriore 1,6% (media Italia 1,6%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 81,1% (media Italia 83,7%) mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 1,2% (media Italia 8,9%). La popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 39,9% (media Italia 33,9%) a cui aggiungere un ulteriore 4,4% (media Italia 3,6%) solo con prima dose.

I nuovi casi per 100.000 abitanti relativi all’ultima settimana, in base alla suddivisione per provincia, vedono Catanzaro 1.002 (+7,2% rispetto alla settimana precedente); Reggio 839 (-24%); Vibo Valentia 817 (-24,5%); Crotone 788 (-24,3%) e Cosenza 619 (-21,8%)

