Covid: in Calabria 1.873 nuovi contagi e 5 decessi nelle ultime 24 ore, i dati nel Vibonese

Il bollettino regionale riporta un aumento di ricoveri in rianimazione. In provincia di Vibo Valentia i casi attivi sono 18.087, 96 in più rispetto a ieri

Sono 1.873 (ieri erano 1.858) i nuovi contagi Covid in Calabria, a fronte di 9.301 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 20,14% (ieri 20,57%). Emerge dal bollettino odierno della Regione, che conta anche 5 morti e 2.320 guarigioni. Calano i ricoveri in area medica (-2), sono invece 2 gli ingressi in Rianimazione.

I nuovi casi sono così distribuiti: 427 a Catanzaro, 576 a Cosenza, 212 a Crotone, 548 a Reggio Calabria, 96 a Vibo Valentia, 14 da altra regione.

Il bollettino

Catanzaro: casi attivi 7.261 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.166 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.982 (38.713 guariti, 269 deceduti). Cosenza: casi attivi 41.512 (100 in reparto, 5 in terapia intensiva, 41.407 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.927 (39.898 guariti, 1029 deceduti). Crotone: casi attivi 4.510 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.498 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.193 (28.981 guariti, 212 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 13.123 (98 in reparto, 1 in terapia intensiva, 13.024 in isolamento domiciliare); casi chiusi 115.744 (11.5011 guariti, 733 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 18.087 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.070 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.514 (18.350 guariti, 164 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L’ASP di Cosenza comunica 590 nuovi soggetti positivi di cui 14 fuori regione. Inoltre specifica che «Oggi si registrano 591 nuovi casi. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 590 unità e non di 591 in quanto 1 paziente è stato trasferito dall’ AOCS al PO di Crotone».

