In Calabria il Covid fa sempre paura: in Rianimazione una bimba di 3 anni e la madre

Madre e figlia ricoverate in Rianimazione all’ospedale Annunziata di Cosenza per Covid. Si tratta di una donna di 36 anni e della figlia di 3. Mentre in tutta la Calabria scende il numero dei contagi, ma con meno tamponi effettuati e un tasso di positività oltre il 22% – secondo quanto riporta il bollettino regionale – il virus continua dunque a fare paura.



Da sabato, all’Annunziata si trovano questa giovane mamma e la sua bambina. Particolarmente preoccupanti sarebbero proprio le condizioni della 36enne, che presenterebbe danni anche cerebrali mai osservati prima su pazienti contagiati da Covid ma probabilmente non legati solo all’infezione. Per vederci chiaro, sono stati disposti ulteriori accertamenti. Madre e figlia, di Spezzano Albanese, erano state trasferite a Cosenza sabato scorso dal pronto soccorso di Castrovillari. Un trasferimento d’urgenza deciso dai medici del presidio del Pollino che avevano constatato la gravità della situazione. Meno critiche sembrano essere comunque le condizioni della bimba.