Covid, in Calabria 8 morti: 3 sono del Vibonese. Ecco tutti i dati delle ultime 24 ore

Sono 2.308 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 10.239 tamponi. Otto i decessi di cui 4 Cosenza, 1 Reggio Calabria e 3 Vibo Valentia. Calano i ricoveri nei reparti (-1) e in terapia intensiva (-1). Tasso di positività al 22,54% e 2.034 guariti. I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +483, Cosenza +753, Crotone +281, Reggio Calabria +624, Vibo Valentia +154, altra regione +13.

I dati provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 7204 (81 in reparto, 7 in terapia intensiva, 7116 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41653 (41381 guariti, 272 deceduti).

Cosenza: casi attivi 44133 (90 in reparto, 5 in terapia intensiva, 44038 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41123 (40082 guariti, 1041 deceduti).

Crotone: casi attivi 3606 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3594 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31245 (31029 guariti, 216 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 10867 (93 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10769 in isolamento domiciliare); casi chiusi 120877 (120139 guariti, 738 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 18395 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18379 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18827 (18658 guariti, 169 deceduti). L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 12 nuovi casi a domicilio.

