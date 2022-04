Asp di Vibo, bandi per assumere anestesisti e radiologi: nominate le due commissioni. Ecco i nomi

Nominate le due commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, rispettivamente nelle discipline di Anestesia e Rianimazione e di Radiodiagnostica. La nomina delle due commissioni d’esame è stata formalizzata dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano attraverso la predisposizione e la sottoscrizione dell’apposita delibera licenziata in queste ultime ore. [Continua in basso]

Commissione per anestesisti-rianimatori

Questa, dunque, la commissione per gli aspiranti candidati al primo bando per la copertura di tre posti per anestesisti-rianimatori. Presidente: Giuseppe Oppedisano (direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia”); componente titolare: Maria Franca Occhiuzzi (direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Paola-Cetraro, designata dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria); componente titolare: Sebastiano Macheda (direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’azienda ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria); segretario: Emanuela Greco (funzionario amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia).

Commissione per radiologi

Questa, invece, la commissione che dovrà giudicare gli aspiranti candidati al secondo bando per la copertura di tre posti in Radiodiagnostica. Presidente: Angela Soriano (direttore del Dipartimento dei Servizi); componente titolare: Aldo Cammarota (direttore del reparto di Diagnostica per immagini dell’ospedale oncologico regionale Crob di Rionero in Vulture in provincia di Potenza, designato dal Dipartimento della Tutela della Salute della Regione Calabria); componente titolare: Giampiero Guido (primario del reparto di Radiologia Interventistica dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza); segretario: Davide Matalone (funzionario amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia).