Covid, in Calabria ancora tanti morti (11) e contagi. I dati del Vibonese

Sono 2.479 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 9.799 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 25,30% (decisamente in crescita rispetto a ieri, quando era al 22,54%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che conta anche 1.491 guariti e ben 11 morti (6 a Cosenza, 3 a Reggio Calabria e 2 a Catanzaro). Calano i ricoveri nei reparti (-10) e lievemente anche in terapia intensiva (-1). [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +573, Cosenza +835, Crotone +227, Reggio Calabria +649, Vibo Valentia +182, altra regione +13.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 7372 (83 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7281 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42058 (41784 guariti, 274 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 44880 (84 in reparto, 5 in terapia intensiva, 44791 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41211 (40164 guariti, 1047 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3738 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3723 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31340 (31124 guariti, 216 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10856 (87 in reparto, 4 in terapia intensiva, 10765 in isolamento domiciliare); casi chiusi 121537 (120796 guariti, 741 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18324 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18311 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19080 (18911 guariti, 169 deceduti).

