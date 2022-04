A Nicotera bambini senza pediatra e il sostituto ancora non c’è

Ormai da diverse settimane i bambini di Nicotera sono senza pediatra e all’orizzonte ancora non sembra intravedersi alcuna soluzione. Una vera e propria situazione di disagio quella vissuta da numerose famiglie, che in caso di necessità ora devono provvedere privatamente. E anche ottenere un certificato, ad esempio per tornare a scuola in seguito a un’influenza o peggio ancora dopo essere stati positivi al Covid, comporta notevoli difficoltà.

Dell’assenza di un pediatra, dopo la sospensione del precedente dall’Ordine, si è occupato anche l’ultimo Consiglio comunale. All’ordine del giorno, la mancata sostituzione dello specialista da parte dell’Asp di Vibo Valentia – anche in questo caso, il problema è la carenza di medici. E su proposta del gruppo di minoranza, Movivento, il Consiglio comunale ha approvato un documento da inviare all’Azienda sanitaria al fine di sollecitarla a trovare delle soluzioni e garantire così, finalmente, il pieno diritto alla salute dei più piccoli.