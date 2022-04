Vibo, Consiglio comunale aperto sulla sanità: «Ridare dignità allo Jazzolino»

I rappresentanti dei Comuni

Si è aperto nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza a Vibo Valentia il Consiglio comunale aperto, convocato dal sindaco Maria Limardo per fare un punto sulla sanità vibonese e per discutere, in particolare, delle criticità concernenti l’ospedale Jazzolino. In aula, la giunta quasi al completo e i rappresentanti dei Comuni di Spilinga, Zambrone, Drapia, Polia, Dinami. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio Comunale Rino Putrino. [Continua in basso]

Talesa e Zappia

Presenti anche i vertici della sanità vibonese: il commissario dell’Asp Giuseppe Giuliano, il direttore sanitario aziendale Antonio Talesa, il presidente Ordine dei medici Antonio Maglia, i rappresentanti dell’ordine professioni infermieristiche di Vibo e anche il primario di chirurgia Franco Zappia. Assente ingiustificata la politica. In sala non c’è il governatore Roberto Occhiuto, né il consigliere regionale Michele Comito. Impegni istituzionali sarebbero alla base della loro assenza. Idem per il consigliere regionale Rosario Varì e i senatori Giuseppe Mangialavori e Fausto De Angelis. Nessuno di loro è presente in aula. C’è, invece, il consigliere regionale Raffaele Mammoliti.

Vibo tra vecchio e nuovo ospedale

Putrino, Limardo e Giuliano

In apertura, la solidarietà ai medici aggrediti. Il sindaco Limardo ha definito il Consiglio comunale di oggi una «chiamata alle responsabilità». «Il diritto alla salute deve essere garantito a livello provinciale e regionale, ma ciascuno di noi deve fare la propria parte – ha aggiunto -, rafforzando la sicurezza dei sanitari (alla luce delle aggressioni ai due medici). Oggi riflettori accesi sullo Jazzolino, ospedale di riferimento per tutta la provincia ma abbandonato negli ultimi decenni in attesa della realizzazione del nuovo nosocomio, che per qualcuno è un miraggio. Lo Jazzilino è l’unico presidio in grado di garantire le prestazioni e deve avere la dignità che merita». [Continua in basso]