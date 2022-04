Covid Calabria, 1556 casi e 8 morti: contagi stabili nel Vibonese

Sono 1.556 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria. I decessi sono stati 8 di cui (1 Catanzaro, 5 Cosenza e 2 Reggio Calabria). Ben 2.583 i guariti, 19,03% il tasso di positività, -15 i ricoveri nei reparti ordinari, +1 in terapia intensiva. I nuovi positivi sono così distribuiti: Catanzaro +434, Cosenza +578, Crotone +133, Reggio Calabria +300, Vibo Valentia +98 (ieri 111), Altra regione +13. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.943.826 (+8.175). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 357.883 (+1.556) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 7.510 (83 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7.416 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45.497 (45.215 guariti, 282 deceduti).

Cosenza: casi attivi 46.622 (71 in reparto, 5 in terapia intensiva, 46.546 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44.611 (43.550 guariti, 1061 deceduti).

Crotone: casi attivi 3.320 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.302 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.345 (33.125 guariti, 220 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 8.134 (81 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.050 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128.025 (127.268 guariti, 757 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 18.335 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.317 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.040 (19.870 guariti, 170 deceduti).

