Ospedale di Soriano Calabro, appello di Battaglia (Pd) all’Asp: «Si intervenga»

«Le inefficienze dell’ospedale di Soriano Calabro sono all’ordine del giorno: è necessario che l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia intervenga. Da più di un mese ormai il reparto di Radiologia è attivo per soli due giorni alla settimana. Un disagio ulteriore percepito dalla popolazione che va ad aggiungersi ai ritardi già noti per l’erogazione delle prestazioni e alla consegna dei referti». Lo dichiara Bruno Battaglia, segretario cittadino di Soriano calabro del Partito democratico, il quale rivolge «un appello all’Asp e ai suoi dirigenti, affinché le procedure di reclutamento avviate vengano portate a compimento nei tempi previsti e che, nelle more del concorso, si intervenga al più presto per fronteggiare la carenza di figure tecniche e di personale medico che già – conclude il segretario democrat – ha compromesso i servizi e l’assistenza fornita dall’ospedale di Soriano a tutto il territorio dell’Alto Mesima».