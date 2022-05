Covid, nel Vibonese ancora tanti guariti e i casi attivi calano sotto 15mila: il bollettino

Per il secondo giorno consecutivo si registra nel Vibonese un consistente numero di guarigioni: ieri erano 1.330, oggi 1.269. Il numero dei casi attualmente positivi, dopo tanto tempo, scende così sotto le 15mila unità. È quanto emerge dal bollettino della Regione, che registra oggi 1.624 nuovi contagi in tutta la Calabria. 8.655 i tamponi analizzati, tasso di positività al 18,76%. Le guarigioni sono in totale 3.343 e ci sono anche 5 morti (3 a Cosenza, 1 a Crotone e 1 a Reggio). Per quanto riguarda i ricoveri, sono -5 in reparto e -1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 327, Cosenza 519, Crotone 342, Reggio Calabria 369, Vibo Valentia 63, altra regione o Stato estero 9

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5.422 (53 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.363 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52961 (52.663 guariti, 298 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 35.297 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.237 in isolamento domiciliare); casi chiusi 63.796 (62.711 guariti, 1085 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.834 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.817 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.433 (36.206 guariti, 227 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 4.733 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.684 in isolamento domiciliare); casi chiusi 136.343 (135.570 guariti, 773 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 14.431 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.884 (24.714 guariti, 170 deceduti).

