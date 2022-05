Covid, in Calabria tanti guariti e tasso di positività al 15%: i dati del Vibonese

Sono 931 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 5.854 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 15,80 % (ieri era al 18,76%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 2 decessi (1 a Catanzaro e 1 a Crotone) e ben 4.562 guarigioni (1.139 nel Vibonese). Aumentano i ricoveri nei reparti (+8), mentre calano quelli nelle terapie intensive (-2). [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 181, Cosenza 297, Crotone 177, Reggio Calabria 221, Vibo Valentia 33, altra regione o Stato estero 22.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5.196 (57 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.133 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53368 (53069 guariti, 299 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 33.016 (57 in reparto, 2 in terapia intensiva, 32.957 in isolamento domiciliare); casi chiusi 66.374 (65.289 guariti, 1.085 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2893 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2877 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36551 (36323 guariti, 228 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 4.644 (53 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.590 in isolamento domiciliare); casi chiusi 136653 (135.880 guariti, 773 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13.325 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.315 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.023 (25.853 guariti, 170 deceduti).

