Covid Calabria, raddoppiano i casi: +833 nelle ultime 24 ore. Contagi su anche nel Vibonese

Sono 833 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 5.280 tamponi. Quattro decessi (2 a Catanzaro e 2 a Reggio) e 1.228 persone guarite. Il tasso di positività si attesta al 15,78%. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+2), stabili nelle terapie intensive.

I nuovi contagi

Gli ultimi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +228, Cosenza +202, Crotone +132, Reggio Calabria +235, Vibo Valentia +34, altra regione +2.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3.842 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3789 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56652 (56.340 guariti, 312 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 26563 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 26507 in isolamento domiciliare); casi chiusi 75889 (74783 guariti, 1106 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1398 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1381 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39421 (39191 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3151 (42 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3109 in isolamento domiciliare); casi chiusi 140478 (139699 guariti, 779 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2959 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2950 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36750 (36579 guariti, 171 deceduti).