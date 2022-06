Covid Calabria, contagi stabili ma il tasso di positività sfiora il 25%: i dati del Vibonese

Sono 492 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte però di appena 1.985 tamponi effettuati e con un tasso di positività che schizza al 24,79% (ieri era al 14,35%). Emerge dal bollettino odierno delle Regione, che registra anche due decessi (uno a Cosenza e uno a Crotone) e 813 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, vi è un -1 in area medica mentre resta invariata la situazione in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi contagi

Gli ultimi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +71, Cosenza +93, Crotone +73, Reggio Calabria +246, Vibo Valentia +5, altra regione +4 (di cui 3 registrati nel Vibonese).

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3.828 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.775 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.029 (56.715 guariti, 314 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 24.202 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24.155 in isolamento domiciliare); casi chiusi 78.696 (77.587 guariti, 1109 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.210 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.784 (39.552 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3.100 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.056 in isolamento domiciliare); casi chiusi 141.109 (140.330 guariti, 779 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1.964 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.955 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.789 (37.618 guariti, 171 deceduti).



L’Asp di Cosenza comunica 94 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’Asp di Vibo Valentia comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

