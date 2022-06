Acqua: parametri fuori norma a Vibo in parte di viale della Pace, scatta il divieto

Divieto assoluto di utilizzo dell’acqua potabile a Vibo Valentia su viale della Pace, dal civico n. 1 al civico n. 21 con relative traverse. E’ quanto dispone un’apposita ordinanza del sindaco, Maria Limardo, dopo il prelievo di acqua dalla condotta comunale «prima dell’entrata nella cisterna condominiale di Palazzo Bruni» in quanto le analisi dell’Arpacal hanno accertato un valore non accettabile relativo al parametro “Odore”. Parametri dell’acqua fuori norma, quindi, anche sui parametri “Batteri Coliformi e E.Coli” e pure sul parametro “Benzene e composti organici volatili”. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica, il sindaco ha così vietato l’utilizzo dell’acqua per qualsiasi scopo in tutta la parte della rete condottata della quale attingono i punti di campionamento.