Oltre 350 milioni per la sanità in Calabria: ecco tutti gli interventi nel Vibonese

Ecco quanto sarà stanziato per ogni singola struttura (case o ospedali di comunità) dalla Regione per rilanciare un sistema che da anni fai i conti con arretratezza e povertà di strutture e tecnologia. La mappa di ciò che sarà fatto anche nelle altre province

Sulla carta sembra tutto predisposto, progetti e fondi già stabiliti. Nel nuovo Piano operativo regionale sulla sanità, infatti, vengono riportate le linee guida e gli interventi che la Regione Calabria intende porre in essere per migliorare un sistema che nel corso degli ultimi anni ha dimostrato arretratezza, povertà di strutture e tecnologia e incapacità di fornire servizi adeguati ai cittadini. La misura rientra nel contratto istituzionale di sviluppo (Cis) che contempla le azioni contenute nel piano operativo regionale firmata il 31 maggio scorso e che porterà in Calabria 350 milioni di euro: 311.055.485 stanziate dal decreto ministeriale 20 gennaio 2022 nell’ambito del Pnrr e 38.955.194 di risorse regionali, rese disponibili con la rimodulazione dei fondi del Piano di sviluppo e coesione. [Continua in basso]

Il documento licenziato dalla Cittadella il 24 maggio parte dai numeri: 57 nuove case della comunità (84 milioni di euro), 19 Centrali operative territoriali (3 milioni di euro) e 15 ospedali di comunità (37 milioni e mezzo). La differenza rispetto al recente passato, e alla continue promesse puntualmente disattese sul cambio di passo, sono i fondi (molti) che arriveranno con il Pnrr. Come dire: la politica regionale, chiamata alla prova dei fatti e con tanti soldi a disposizione, non ha più scusanti per rimettere in piedi il sistema sanitario regionale.

Nel dettaglio le strutture che saranno finanziate, con i relativi importi, nelle cinque province calabresi.