Covid Calabria, calano contagi e tasso di positività: i dati del Vibonese

Sono 503 i nuovi contagi da Covid-19, a fronte di 4.006 tamponi analizzati e con un tasso di positività pari al 12,56% (ieri era al 16,65%). Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 2 decessi (Cosenza e Reggio Calabria) e 1.068 guarigioni (95 nel Vibonese). Per quanto riguarda i ricoveri: +1 in area medica, -1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +132, Cosenza +202, Crotone +55, Reggio Calabria +66, Vibo Valentia +39, altra regione +9.

I dati per ogni regione

Catanzaro : casi attivi 3661 (40 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3619 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57910 (57595 guariti, 315 deceduti).

: casi attivi 3661 (40 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3619 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57910 (57595 guariti, 315 deceduti). Cosenza: casi attivi 23643 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 23594 in isolamento domiciliare); casi chiusi 80194 (79083 guariti, 1111 deceduti).

casi attivi 23643 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 23594 in isolamento domiciliare); casi chiusi 80194 (79083 guariti, 1111 deceduti). Crotone: casi attivi 960 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 942 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40323 (40091 guariti, 232 deceduti).

casi attivi 960 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 942 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40323 (40091 guariti, 232 deceduti). Reggio Calabria : casi attivi 2779 (45 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2733 in isolamento domiciliare); casi chiusi 142157 (141375 guariti, 782 deceduti).

: casi attivi 2779 (45 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2733 in isolamento domiciliare); casi chiusi 142157 (141375 guariti, 782 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 1073 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1065 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38825 (38653 guariti, 172 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio”.

