Ospedale di Serra, in servizio un nuovo medico: opererà in convenzione con Germaneto

Un nuovo medico in servizio all’ospedale di Serra San Bruno. Lo rende noto il sindaco Alfredo Barillari attraverso i canali social. Il nosocomio cittadino avrà modo di contare sulla professionalità della dottoressa Antonia Rizzuto, professoressa di Chirurgia Generale all’Università Magna Graecia di Catanzaro che ha ripristinato insieme al dottor Calabretta, il servizio di day surgery (chirurgia di un giorno) e chirurgia ambulatoriale. [Continua in basso]

«La professoressa opererà in convenzione con Germaneto, senza percepire oneri, ed ha subito condiviso il desiderio di rilancio, di medici e cittadini, che l’ospedale di Serra merita. Si tratta – evidenzia il sindaco – di una professionista che dopo anni di lavoro e ricerca trascorsi in Germania, ha deciso di ritornare in Calabria per dare il proprio contributo nel campo della sanità».

L’innesto della professionista «rientra nel cronoprogramma condiviso ad inizio febbraio con i medici, il commissario dell’Asp Giuseppe Giuliano e il presidente della commissione sanità Michele Comito. A loro un ringraziamento per avere dimostrato impegno e pragmatismo. Il lavoro da fare è ancora tanto: soprattutto nella ricerca di personale specializzato a tempo indeterminato che possa garantire i servizi sanciti per il nostro nosocomio. Di certo è confortante sapere – conclude Barillari – di potersi confrontare con professionisti e rappresentanti istituzionali aperti al dialogo e all’analisi delle problematiche».

