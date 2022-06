I nodi della sanità vibonese, il Pd elenca le criticità al commissario dell’Asp

Prosegue l’attività di confronto del Partito democratico sulle problematiche della sanità vibonese. Nella giornata di ieri una delegazione formata dal segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, dal consigliere regionale Raffaele Mammoliti e da una rappresentanza degli amministratori locali ha incontrato il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano.



«Lo stato dell’assistenza sanitaria sul nostro territorio – riferisce la delegazione democrat – richiede attenzione costante e interventi specifici per garantire in modo efficace il diritto alla cura. Abbiamo fatto il punto sui provvedimenti necessari al reclutamento di personale medico, all’incremento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli interventi straordinari da realizzare per la messa in sicurezza delle strutture ospedaliere, alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale, alla dotazione di nuovi beni strumentali destinati ai reparti e alle postazioni di emergenza. L’impegno del Partito democratico proseguirà in questa direzione, per affrontare nel merito le urgenze e la riorganizzazione dei servizi da programmare nella redazione del nuovo Atto aziendale».