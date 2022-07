Covid: picco dei contagi vicino, poi la discesa. Calabria prima per terapie intensive occupate

Secondo gli esperti, il picco dei contagi in Italia è vicino e già nelle prossime settimane è possibile l’inizio della discesa. Il segnale che induce a pensarlo è l’andamento dell’indice Rt, che dall’1,40 della scorsa settimana cala a 1,34. Emerge dal monitoraggio settimanale sulla situazione Covid, elaborato da Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute. Nel periodo che va dall’8 al 14 luglio, in Italia è però aumentata l’incidenza settimanale, che tocca i 1.158 casi per 100mila abitanti rispetto ai 1.071 della precedente rilevazione. Per quanto riguarda i ricoveri, il tasso di occupazione nelle terapie intensive è al 3,9% rispetto al 3,5% di sette giorni fa. Salgono anche i pazienti in area non critica che si attestano al 15,8% rispetto al 13,3% della scorsa settimana.

Per quanto riguarda nello specifico la Calabria, se l’incidenza di casi per 100mila abitanti, pari a 1.127, è in linea con il dato nazionale, a preoccupare è sempre la situazione ricoveri. In area medica l’occupazione dei posti letto si attesta al 30,4% (seconda solo all’Umbria), mentre con il 9% la Calabria occupa il gradino più alto del podio in terapia intensiva nella particolare classifica delle regioni.