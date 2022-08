Covid: scende il tasso di positività in Calabria, i dati nel Vibonese

In Calabria sono 962 i nuovi contagi da Covid-19 registrati, a fronte di 5.206 tamponi analizzati e con un tasso di positività che scende di oltre dieci punti in 24 ore attestandosi al 18.48% (ieri al 29,42%). È quanto emerge dal bollettino della Regione, che conta anche 8 decessi e 1.649 guarigioni. Calano i ricoveri, sono -4 in area medica e -3 nelle terapie intensive.

I casi in ogni provincia

Catanzaro +237; Cosenza +373; Crotone +5; Reggio Calabria +293; Vibo Valentia +6. Altra Regione o Stato Estero +48

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.387 (63 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.316 in isolamento domiciliare); casi chiusi 80.300 (79.938 guariti, 362 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 50.866 (112 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50.753 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92.591 (91.367 guariti, 1224 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2612 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2589 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47644 (47392 guariti, 252 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 9803 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9746 in isolamento domiciliare); casi chiusi 169515 (168688 guariti, 827 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1839 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1820 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42614 (42437 guariti, 177 deceduti).