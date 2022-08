Covid, sono 1.218 i nuovi contagi in Calabria: la situazione nel Vibonese

Sono 1218 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 8 decessi e 987 guariti. Aumentano i ricoveri in reparto (+5, in totale sono 178), stabili i ricoveri in terapia intensiva (in totale 10). I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 295, Cosenza 380, Crotone 8, Reggio Calabria 308, Vibo Valentia 137, altra regione 90

La situazione in ogni provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 4047 (45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 3996 in isolamento domiciliare); casi chiusi 84409 (84040 guariti, 369 deceduti).