Medici cubani in Calabria, Pd: «Occhiuto venga a riferire in Consiglio»

Continuano le polemiche sull’arrivo di 500 medici cubani negli ospedali calabresi. Sul punto è intervenuto anche il gruppo Pd in Consiglio regionale: «Un’informativa urgente e dettagliata in Consiglio regionale da parte del commissario Occhiuto, in relazione all’intesa firmata con la società dei servizi medici cubana: è quanto domandiamo al presidente dell’Assemblea Legislativa, Filippo Mancuso, chiedendogli di inserire il punto in questione all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare». [Continua in basso]

La nota congiunta firmata dai consiglieri dem Bevacqua, Alecci, Iacucci, Irto e Mammoliti prosegue: «Le perplessità e gli interrogativi sollevati anche dagli Ordini professionali dei medici e odontoiatri calabresi sono davvero troppi per essere liquidati sbrigativamente con un’alzata di spalle e uno scarno comunicato. Noi non vogliamo puntare il dito ma, restando nel solco istituzionale, pretendiamo che il commissario-presidente Occhiuto venga in Consiglio regionale a fornire tutti i dati opportuni, illustrare e fare luci sui legittimi dubbi, confrontandosi nella sede deputata».

