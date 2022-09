Covid in 7 giorni, la pandemia accelera in 102 province: ma frena nel Vibonese

Si rileva una crescita accelerata dei casi positivi in 102 delle 107 province italiane, con valori dell’incidenza che, per 42 di esse, negli ultimi sette giorni sono aumentati di almeno il 50%. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone”, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). «L’analisi delle differenze settimanali della sequenza dell’incidenza giornaliera dei positivi totali mostra che, a parte le cinque province di Vibo Valentia, Isernia, Agrigento, Messina e Palermo, dove siamo in fase di stasi o vicino ad essa, le rimanenti 102 province italiane sono in fase di crescita accelerata», osserva il matematico. Dalle analisi emerge inoltre che «la distribuzione spaziale dell’incidenza negli ultimi sette giorni non è omogenea, con i 20 valori più grandi in province del Nord e del Centro e i 20 più piccoli in province del Sud e Isole», osserva Sebastiani.



Inoltre, in «42 province il valore dell’incidenza negli ultimi sette giorni è maggiore di almeno il 50% di quello nei sette giorni precedenti. Di queste, solo due sono nel Sud e nelle Isole». Secondo Sebastiani, «il fatto che l’accelerazione sia iniziata questa settimana e la disomogeneità spaziale inducono a pensare che le cause dei cambiamenti recenti siano molto verosimilmente la ripresa delle attività didattiche, avvenuta circa due settimane fa, e le temperature mediamente più alte nel Sud e nelle isole. Ci si aspetta – rileva il matematico – un ulteriore contributo non trascurabile alla diffusione del virus dalla imminente fine dell’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei mezzi pubblici».