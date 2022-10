Vaccino anti Covid: «Dose booster protegge all’82% dalla malattia grave»

L’Istituto superiore della sanità indica come nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulti in leggero aumento rispetto alla settimana precedente

La dose booster del vaccino anti Covid-19 protegge dalla malattia grave all’82% rispetto ai non vaccinati. Lo specifica l’Istituto superiore di sanità (Iss) nella versione integrale del rapporto settimanale, aggiornato al 12 ottobre. Efficacia che, con il ciclo completo (due dosi), è pari al 62,5% nei vaccinati con da meno di 90 giorni, al 64% nei vaccinati tra 91 e 120 giorni e al 69% oltre 120 giorni. [Continua in basso]

Le re-infezioni

Nello stesso report l’Iss indica come nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da SarS-Cov-2 risulti in leggero aumento rispetto alla settimana precedente: al 16,2% rispetto al 15,5% della scorsa settimana.

Dal 24 agosto 2021 al 12 ottobre 2022 – si legge nel report – sono stati segnalati 1.237.663 casi di reinfezione, pari al 6,7% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. A fronte di un aumento generalizzato dei casi di Covid-19 in Italia, questa settimana risulta invece in diminuzione, rispetto alla scorsa, la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione: 12,3% rispetto al 17,5% della scorsa settimana. Nel dettaglio, poi, risulta che nell’ultima settimana, il 14% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 33% nella fascia d’età 5-11 anni, il 53% nella fascia 12-19 anni.