Drapia, al Don Mottola Medical Center screening gratuito per le osteoartrosi

L'appuntamento è per sabato 19 novembre, necessaria la prenotazione. Le visite specialiste sono rivolte ai pazienti over 40: ecco in cosa consisteranno

Una giornata di screening tutta dedicata all’osteoartrosi: è l’iniziativa organizzata per sabato 19 novembre dal Don Mottola Medical Center, la Rsa medicalizzata da poco inaugurata a Sant’Angelo di Drapia. Lo screening consisterà in una visita medica specialistica alla quale seguirà una diagnosi ed una terapia farmacologica e riabilitativa ed anche l’illustrazione e il test del percorso e delle apparecchiature presenti. Le visite sono rivolte ai pazienti sopra i 40 anni con patologie osteoartrosiche quali osteopatie, artrosi, tendinopatie, ecc. Sarà necessario prenotarsi, contattando il numero 0963 1843019. [Continua in basso]

L’osteoartrosi – si legge sul sito dell’Istituto superiore di sanità – è la causa più frequente di dolori alle articolazioni e colpisce milioni di persone nel mondo: ne soffre circa il 10% della popolazione adulta e il 50% delle persone oltre i 50 anni. È causata dal progressivo consumarsi della cartilagine che ricopre le estremità delle ossa nel punto in cui si congiungono con altri segmenti ossei (articolazioni), in particolare quelle su cui grava il peso del corpo. Infatti, le articolazioni più frequentemente colpite sono le ginocchia, le anche, le vertebre lombari (quelle nella parte più bassa della schiena) e quelle cervicali (del collo). Anche altre giunture però possono essere interessate, per esempio è frequente l’osteoartrosi delle mani e quella delle spalle. L’osteoartrosi è una malattia progressiva legata soprattutto all’età, quindi non può essere guarita. Tuttavia, il suo corso può essere rallentato grazie a specifiche terapie o esercizi.

LEGGI ANCHE: Inaugurato a Drapia il Don Mottola Medical Center, per educare e aiutare i pazienti fragili – Video

Tags

Drapia

Articoli correlati