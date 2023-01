Asp di Vibo, bando per assistente sociale: ecco i candidati ammessi alle prove

Si tratta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti

Al via le procedure di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore professionale – assistente sociale, bandito dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia il 24 marzo dello scorso anno. Il disco verde all’ammissione dei candidati, a sostenere le prove concorsuali, è giunto con delibera del commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano. Nel testo della delibera viene spiegato che il bando è stato pubblicato sul Burc della Regione Calabria il 6 aprile dello scorso anno e che il termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 18 agosto successivo. Entro il suddetto termine sono state prodotte 221 istanze di partecipazione, da parte dei candidati.



Preso dunque atto delle suddette istanze di partecipazione e della documentazione prodotta da ogni singolo candidato e «ritenuto di dover procedere ai conseguenti adempimenti di ammissione-esclusione dei partecipanti, sulla base delle norme vigenti, nonché di quanto espressamente richiesto nel bando», il commissario Giuliano ha, dunque, consentito di avviare le procedure di ammissione alle prove di esame previste dal bando dei candidati risultati in possesso dei prescritti requisiti generali e specifici di ammissione.

I candidati ammessi

