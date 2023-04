Tropea, si avvicina il congresso nazionale sulla chirurgia d’urgenza

L'evento dalla Società italiana Sicut sbarca per la prima volta in Calabria

L’ex monastero di Santa Chiara dal 27 al 29 aprile ospiterà la tre giorni di convegni promossa dalla Società italiana di chirurgia d’urgenza e del trauma (Sicut). Per l’apertura dell’evento sarà ospite d’onore lo scrittore calabrese Carmine Abate. L’attività congressuale vera e propria poi si svolgerà il 28 e il 29 presso l’hotel Tropis. Interverranno il presidente del congresso Antonia Rizzuto, il presidente nazionale Sicut Eugenia Cucinotta ed il presidente del comitato organizzatore, promotore e scientifico Rosario Cardona. Le tematiche da trattare saranno molteplici: open addome nelle diverticoliti di IV grado, riparazione fratture costali; prevenzione e controllo delle infezioni correlate all‘assistenza in chirurgia; simulazione e metaverso nelle maxi-emergenze, drenaggi addominali e anastomosi in urgenza; traumi toraco-addominali; le lesioni del diaframma, dell’aorta, dei parenchimi, dei visceri cavi; gestione delle urgenze in terapia intensiva; specialist problem solving; comunicazione e assegnazione del premio “Rocco Docimo”; sessione Sicut nursing; simulazione drenaggio toracico con manichino.

