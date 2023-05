Alla guardia medica di Cassari di Nardodipace donato un defibrillatore

E’ stato donato al Comune di Nardodipace, da parte del consigliere regionale Michele Comito, un defibrillatore, da destinare alla frazione Cassari. «Si tratta – è scritto in un comunicato stampa – di un dispositivo salvavita fondamentale per la tutela della salute dei cittadini della Frazione Cassari». Il sindaco Antonio Demasi, nel ringraziare l’On. Comito per la sensibilità, che gli deriva anche dalla professione di cardiologo, ha assegnato il suddetto strumento alla Guardia Medica di Cassari, con la possibilità di utilizzo anche da parte dei medici di medicina generale di base. «Con l’occasione – ricorda il primo cittadino – si informano i cittadini che la Guardia Medica di Nardodipace è già dotata di un defibrillatore, da qualche anno».