Vibo, riunione in Prefettura per l’avvio dei lavori del nuovo ospedale

Si è svolta in Prefettura a Vibo Valentia la riunione del tavolo tecnico-istituzionale convocato dal prefetto Paolo Giovanni Grieco, in merito ai lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. All’incontro hanno preso parte tutti gli attori chiamati in causa, ognuno per le proprie competenze, in vista della consegna dei lavori. Oltre al sindaco della città, Maria Limardo, erano presenti il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il procuratore Camillo Falvo, i vertici delle forze dell’ordine della provincia, il presidente della Provincia Corrado L’Andolina, il commissario dell’Asp Giuseppe Giuliano, i dirigenti regionali dei dipartimenti Lavori pubblici e Tutela della salute e l’amministratore del concessionario Vibo Hospital Service. [Continua in basso]

Il prefetto Grieco, all’indomani dell’annuncio del presidente Occhiuto ha voluto convocare il tavolo tecnico proprio per fare il punto della situazione in vista della consegna dei lavori di mercoledì 17 maggio alle ore 16.30. “Una riunione prodromica a questo appuntamento e di particolare importanza, – fanno sapere dal Comune di Vibo – sia per i contenuti che per la presenza di tutti i rappresentanti istituzionali, segno tangibile dell’attenzione massima che le autorità e le istituzioni ripongono nella realizzazione di un’opera dalla valenza assoluta per tutta la popolazione provinciale”. Il tavolo tecnico proseguirà anche in futuro, come confermato dallo stesso prefetto, poiché è assolutamente necessario che i lavori procedano senza soluzione di continuità, arrivando nei tempi prestabiliti alla conclusione dell’opera. Per il presidente Occhiuto “le istituzioni hanno dimostrato massima attenzione. Ora vigileremo affinché i lavori procedano speditamente”. “Tutti noi lavoreremo – conclude il sindaco Maria Limardo – affinché ciò non resti soltanto una speranza ma una solida realtà”.

