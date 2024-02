Serra, due nuovi medici cubani all’ospedale “San Bruno”

L’ospedale di Serra San Bruno

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, accoglie due nuovi medici cubani e dà loro “un caloroso benvenuto alla dottoressa Ayala Lafargue e al dottor Ramos Agüero, da qualche giorni in servizio presso l’Ospedale “San Bruno”. I due medici cubani – spiega Barillari – si aggiungono ai tre già operativi presso il nostro nosocomio e sono certo che saranno accolti da tutta la comunità a braccia aperte. Di certo un aiuto in più, ma come già detto non risolutivo per le criticità dell’ospedale, dove l’attenzione, condivisa con gli altri sindaci, rimane alta”. In particolare, il reparto di Medicina Interna necessita di altri medici “negli ultimi due anni abbiamo insistito con forza su questo punto – prosegue il sindaco – ottenendo assunzioni a tempo indeterminato e dimostrando che il Reparto può gestire 28 posti letto, più due di Day Hospital. Oggi, fra assenze per malattie e gravidanza, i medici in servizio sono costretti a turni massacranti per garantire 18 posti letto. Nell’incontro fra i sindaci e il commissario Battistini abbiamo sottolineato questo aspetto e aspettiamo risposte concrete. Come sempre, continueremo a informare la cittadinanza sulla situazione ospedaliera proseguendo, con impegno, a dare risposte”.

