La Guardia medica di Vibo Marina scoperta nella settimana di Pasqua, la denuncia della Pro Loco

Vibo Marina sarà lasciata tutto il giorno di Pasqua e per buona parte della settimana santa “scoperta da ogni servizio sanitario territoriale, senza che sia stato garantito da parte dell’Asp il servizio pubblico di continuità assistenziale”. E’ quanto denuncia la Pro Loco di Vibo Marina che sottolinea come invece il “servizio di guardia medica notturna e festiva dovrebbe essere assicurato ai cittadini di Vibo Marina, Bivona, Portosalvo, Longobardi e San Pietro per la gestione dell’assistenza medica di base nelle situazioni di non differibilità e di urgenza per le quali non si può aspettare fino all’apertura dell’ambulatorio del proprio medico curante o pediatra, nè intasare il Pronto Soccorso di Vibo Valentia distante, tra l’altro, 15-18 Km di strada pericolosa”. Per la pro Loco di Vibo Marina lasciare “totalmente scoperto dei servizi sanitari territoriali un territorio marittimo-portuale – con l’inattività di una postazione di continuità assistenziale – può configurarsi come una grave interruzione di un pubblico servizio, ancor di più se non la cittadinanza non è stata avvertita”. La Pro Loco di Vibo Marina punta poi l’indicecontro la mancata ribellione per tale situazione da parte “degli amministratori locali, non risultando che nessuna fascia tricolore è stata indossata per andare a difendere un diritto dei propri cittadini. Ben vengano quindi – aggiunge la Pro Loco – i comitati cittadini che lottano dalla base per una cittadinanza attiva che non può più delegare”. Sempre per la Pro Loco di Vibo Marina, “l’Asp di Vibo Valentia non ha saputo programmare lasciando per anni i medici in condizioni precarie tanto da andare via appena possibile. L’Asp ha fatto inoltre poco per non rendere accogliente e funzionale la sede della Guardia medica di Vibo Marina per i medici e, soprattutto, le dottoresse in servizio nelle ore notturne. L’accesso non è sicuro, coperto di arbusti, retrostante e poco illuminato quando sarebbe invece necessario ed urgente un impianto di videosorveglianza, così come la riparazione delle persiane da tempo cadute e delle finestre al pari dell’aria condizionata e del frigorifero”. Una situazione di abbandono, quella della Guardia medica di Vibo Marina alla quale deve mettere man l’Asp di Vibo Valentia che pure “gode della sede gratis, grazie alla bontà della parrocchia che paga la concessione, mentre in altri luoghi, ad iniziare da Vibo Valentia, tanti locali sono in fitto”. La Pro Loco di Vibo Marina invita quindi a “lottare per il nuovo ospedale, ma anche per la medicina territoriale”.

