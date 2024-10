Contratti in scadenza per i lavoratori dell’Asp di Vibo, Lo Schiavo e Mammoliti incontrano il commissario Orlando: «Soluzione possibile»

I consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo (presidente Gruppo misto) e Raffaele Mammoliti (Partito democratico) hanno incontrato questa mattina il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Gianluca Orlando, per affrontare la questione del rinnovo dei contratti degli operatori sanitari, circa 70, il cui rapporto di lavoro è a scadenza entro l’anno in corso.

«È stato un incontro cordiale e collaborativo – spiegano Lo Schiavo e Mammoliti –, nel corso del quale, oltre a porgere i doverosi saluti alla terna commissariale da poco insediata, c’è stato modo di ragionare sulle tante emergenze che affliggono il sistema sanitario vibonese. Rispetto alla questione più urgente, quella degli operatori sanitari in scadenza di contratto, ci sono state fornite importanti rassicurazioni riguardo l’attivo interessamento dell’Azienda sanitaria, che ha avviato un’interlocuzione con la Regione Calabria per trovare una soluzione che consenta di non interrompere i contratti in essere e, soprattutto, di non compromettere i servizi all’utenza oggi garantiti dai lavoratori in questione».

«Siamo molto fiduciosi – proseguono i consiglieri regionali -, quindi, in una possibile soluzione che eviti l’interruzione dei servizi nelle more di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali e la Regione per una più approfondita valutazione sul fabbisogno di personale, al fine di garantire prestazioni adeguate per la sanità vibonese e per l’esigibilità dei Livelli essenziali di assistenza. Naturalmente resteremo vigili sulla questione, incalzando il commissario/presidente Occhiuto affinché questo proposito trovi piena attuazione nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini utenti.

«L’intenzione, inoltre – concludono Mammoliti e Lo Schiavo -, è quella di tornare a breve per ragionare ancora della rete ospedaliera, della medicina del territorio, della farmacia territoriale, del nuovo ospedale e delle tante questioni ancora irrisolte, nella certezza di trovare, così come avvenuto nel corso dell’incontro odierno, interesse, disponibilità e attenzione da parte della terna commissariale».