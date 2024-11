Farmacia territoriale e riduzione dei presidi sanitari nel Vibonese, Mammoliti (Pd) incontra il commissario Asp Piscitelli e invoca la conferenza dei sindaci

Il consigliere regionale del Pd, Raffaele Mammoliti, attraverso un comunicato stampa ha reso noto di aver incontrato mattina l’ex prefetto Vincenzo Piscitelli oggi alla guida della terna commissariale dell’Asp di Vibo Valentia. Un incontro «molto cordiale e positivo», è stato definito, al centro del quale c’è stata la complessa situazione che interessa la farmacia territoriale. «Ho esposto le criticità della farmacia territoriale contenute in una mia interrogazione discussa nell’ultimo Consiglio regionale con il commissario Occhiuto che ha sostanzialmente condiviso le mie preoccupazioni. Il commissario Piscitelli ha assicurato un tempestivo intervento per superare le criticità sia in ordine agli aspetti informatico-amministrativo-organizzativi relativi alla erogazione del servizio sia in ordine alla necessità di dotare i locali di apposito ricovero per i pazienti che attualmente debbono attendere sotto la pioggia e/o al sole senza neanche potersi sedere».

«Naturalmente – ha aggiunto Mammoliti -, nell’apprezzare la disponibilità riscontrata, continuerò a prestare la necessaria vigilanza fino alla concreta soluzione dell’emergenza. Ho sottoposto inoltre al commissario altre problematiche sulle quali mi riservo di valutare i futuri sviluppi. Tra queste ho sottoposto all’attenzione del commissario il Dcca n78/2024 “Nuovo documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell’emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti” che prevede un depotenziamento dell’Ospedale di zona di Serra San Bruno e la questione afferente al rischio di non poter assicurare l’evasione di presidi diabetici. Una questione sulla quale il commissario si è già attivato per scongiurare tale evenienza. Ritengo che per affrontare l’insieme di tali criticità – ha poi concluso il consigliere dem – sarebbe utile convocare la Conferenza dei sindaci, coinvolgendo tutti gli attori competenti per una appropriata valutazione sul sistema socio-sanitario del territorio costantemente a rischio di smantellamento».