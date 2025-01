Sanità tallone d’Achille della politica, il caso Vibo ancora al centro di Dentro la Notizia: alle 13 su LaC Tv

La sanità? Resta il tallone d’Achille per la classe dirigente regionale. Monta sempre più, tra le polemiche roventi, il “Caso Vibo” con l’ipotesi di chiusura per dello Jazzolino per lavori di adeguamento sismico. Di questo torneremo a parlare a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Ospite in studio il consigliere regionale del Pd, Raffaele Mammoliti, e in collegamento Skype Davide Tavernise, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che ha presentato alcune interrogazioni consiliari per avere delucidazioni sui decessi di due cinquantenni a San Giovanni Fiore e Trebisacce per i ritardi nei soccorsi.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.